Superefficiënt Charleroi dankt Koffi en Nicholson voor klinkende overwinning

KAS Eupen en Charleroi speelden op Super Sunday een Waalse derby. En dat werd er eentje met een bijzonder scoreverloop.

KAS Eupen stond vooraf tiende en kon mits een overwinning tegen Charleroi een goede zaak doen richting wie weet play-off 2, voor Charleroi was het dan weer alle hens aan dek om in de strijd om play-off 1 te blijven meedoen.

Weinig wissels

Bij de thuisploeg kreeg Ngoy een basisplek, hij verving Keita in de toch wel vrij smalle kern van de Panda's. Ook Charleroi wisselde maar één keer: Zaroury kwam in de plaats van Zorgane tussen de lijnen in de basiself van Still.

© photonews

© photonews

In de heenwedstrijd werd het 3-0 voor Charleroi in eigen huis, een score die zomaar op het scorebord had kunnen staan bij de rust in het voordeel van Eupen. Agbadou en Prevljak misten grote kansen, maar vooral Koffi was ijzersterk.

Koffi & Nicholson

Hij hield Prevljak meermaals van een doelpunt en ook Beck, Déom, Peeters en later de ingevallen Rocha botsten op de sterke keeper van Charleroi. En aan de overkant was het bij elke kans voor de Zebra's eigenlijk wél raak.

© photonews

© photonews

Nicholson werd de man van de match op die manier. Eerst gaf hij de 0-1 panklaar aan bij Gholizadeh, daarna zou hij zelf nog drie keer scoren. Een keertje met meeval, een keertje goed in de diepte gestoken door Morioka en een keertje na balverlies van de thuisploeg.

0-3 bij de koffie, de boeken meteen na de rust helemaal dicht. Efficiëntie is een codewoord en dat lieten de bezoekers meer dan zien in een uiteindelijk zwaar overdreven overwinning. Charleroi doet zo een goede zaak en springt naast Anderlecht - als de punten van in Luik worden meegeteld.