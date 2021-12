Depoitre en Tissoudali loodsen AA Gent eenvoudig voorbij matig STVV

In een weinig hoogstaande partij won een efficiënt AA Gent al bij al eenvoudig van een matig Sint-Truiden, dat met 0 op 15 achterblijft. Depoitre voor de koffie en Tissoudali erna zetten de twee eerste kansen om, telkens op aangeven van Bezus. STVV kwam niet verder dan een late treffer van Hara.

AA Gent wilde in eigen huis terug aanknopen met een driepunter, na de nederlaag in Mechelen. Kind van de rekening moest STVV worden, dat vier wedstrijden op rij verloor en ook in de Ghelamco Arena zijn mindere vorm niet kon verbloemen. Voorin wogen Hara en Hayashi letterlijk en figuurlijk te licht voor de drie Gentse centrale verdedigers. De meest bedrijvige Kanarie voor rust was misschien wel Dennis Schmitt. De Duitse assistent-coach van STVV maalde, in afwezigheid van de geschorste Hollerbach, de nodige meters af in zijn rechthoekje.

De Buffalo's eisten het balbezit op, maar vonden geen gaten in de dubbele Truiense gordel. Vlak voor het halfuur ontfutselde Bezus Bauer de bal. De Oekraïner leek te lang te talmen, maar vond uiteindelijk de vrijstaande Depoitre. De spits van Gent werkte koelbloedig af: 1-0. Verder dan een harde pegel van Hashioka, pal op Bolat kwam STVV niet in een flauwe eerste helft.

Bolat moest vroeg in de tweede helft de meubelen oog in oog met Hara, die een goede mogelijkheid liet liggen. AA Gent leek zichzelf in slaap te wiegen na de koffie. De ploeg mocht van geluk spreken dat de efficiëntie, de achilleshiel van de Buffalo's, wél op punt stond. Iets voorbij het uur ging Bezus op wandel. De Oekraïner vond de inlopende Tissoudali, die AA Gent op 2-0 trapte. Twee kansen, twee doelpunten.

Meteen na de 2-0 verzuimde Tissououdali tot twee keer toe de wedstrijd helemaal te beslissen. STVV kon in de slotfase geen vuist meer maken, terwijl het voor AA Gent niet meer hoefde. Toch kregen we nog een prangende slotfase. Vijf minuten voor tijd krulde Brüls de bal voor doel, Hara aaide het leer met het hoofd in de verste hoek. STVV ging met man en macht op zoek naar een onverhoopt punt, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter.

De Buffalo's blijven dankzij de 15 op 18 in het zog van de top vier en kunnen zien welke topclubs zondag punten laten liggen. Voor STVV is het bezinnen na de vijfde opeenvolgende nederlaag. De Kanaries sluiten 2021 af met een belangrijke thuiswedstrijd tegen Eupen.