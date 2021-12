AA Gent wint opnieuw, met dank aan zijn twee 'mirakelmannen': "Zij zijn fantastisch bezig"

AA Gent nam zaterdagavond verdiend de maat van STVV (2-1). Zonder geweldig te voetballen, kwamen de Buffalo's zelden of nooit in de problemen tegen de Truienaars. Na afloop liet Hein Vanhaezebrouck zich lovend uit over twee van zijn poulains.

Zo bezorgde Laurent Depoitre de STVV-defensie een lastige avond. De 33-jarige spits knokte, zwoegde en liep alsof zijn leven ervan afhing. Bovendien opende hij de score, na prima afwerking. "Laurent komt uit een periode van blessure na blessure. Als hij twee matchen op rij moest spelen, lag hij er opnieuw uit. Maar die gast blijft maar gaan", aldus Hein Vanhaezebrouck. De coach van AA Gent maakte van de gelegenheid gebruik om nog een speler te bewieroken. "Ik heb twee mirakelmannen, want Michael Ngadeu is dat voor mij ook. Vorig jaar is hij lange tijd out geweest. We hadden toch wel wat schrik wat dat dit jaar zou geven." "Dat zijn gewoon twee beren, ik kan het niet anders omschrijven. Ze zijn fantastisch bezig. Natuurlijk spelen ook zij af en toe een mindere match, maar je kan altijd op hen rekenen. Zij blijven altijd rechtop", besluit Vanhaezebrouck zijn lofrede.