Cercle Brugge lang op weg naar stunt, maar Union heeft geweldige comeback in huis en houdt alsnog de drie punten thuis

Union heeft deze avond de drie punten thuisgehouden tegen Cercle Brugge. De bezoekers leken lang op weg naar een zege, maar via Mitoma, Nieuwkoop en een owngoal van Daland werd het alsnog 3-2.

Union begon verschroeiend aan de partij en de thuisploeg kwam ook meteen dicht bij de 1-0. Undav stuurde Vanzeir uitstekend weg, maar de aanvaller kreeg zijn schot niet voorbij Thomas Didillon.

Union bleef de betere ploeg, maar de eerste kans voor Cercle Brugge was wel meteen raak. Een hoekschop werd door centrale verdediger Utkus perfect tegen de touwen gekopt: 0-1. Een gevleide voorsprong voor de bezoekers.

De leider liet het daar niet bij en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Teuma, Undav en Mitoma kregen enkele uitstekende mogelijkheden, maar Didillon speelde een geweldige partij en was niet te passeren.

Het werd zelfs nog erger voor Union, want op de counter sloeg Cercle Brugge opnieuw toe. Hotic kreeg de bal met een gelukje nog tot bij Matondo en de vleugelaanvaller legde de 0-2 naast Moris in doel. 0-2 was meteen ook de ruststand.

Hetzelfde spelbeeld in het begin van de tweede helft. Union ging meteen nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer en ze kwamen er ook meteen dicht bij via Nieuwkoop. De verdediger kopte echter tegen de lat.

Even later viel de verdiende 1-2 dan toch. Een mooie aanval werd uiteindelijk slecht weggewerkt bij Cercle Brugge, waardoor Mitoma de afvallende bal mooi tegen de touwen kon jagen.

Uiteindelijk kon Union de scheve situatie ook helemaal rechttrekken, want een kwartier voor het einde viel de 2-2. Na wat geharrewar in de zestien was het uiteindelijk Nieuwkoop dat de gelijkmaker kon binnenduwen.

Union op rozen en het werd zelfs nog beter, want in het absolute slot werd het nog 3-2. Na miscommunicatie tussen Daland en Didillon speelde de centrale verdediger de bal in zijn eigen doel. Een zeer pijnlijke owngoal.

Het bleef ook 3-2 en daarmee doet Union een geweldige zaak in het klassement. De voorsprong op Club Brugge blijft namelijk 7 punten. Cercle Brugge laat na een 12 op 12 voor het eerst in vijf wedstrijden punten liggen en blijft zo op de dertiende plaats staan.