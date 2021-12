Felice Mazzu zeer tevreden na mooie comeback tegen Cercle Brugge: "De jongens hebben getoond dat ze kunnen terugvechten"

Knappe overwinning van Union zaterdagavond. De leider in de Jupiler Pro League stond 0-2 achter tegen Cercle Brugge, maar wist de scheve situatie alsnog helemaal om te buigen en te winnen met 3-2.

Felice Mazzu was na de wedstrijd dan ook bijzonder tevreden over de comeback. "We wisten dat Cercle Brugge gevaarlijk was op stilstaande fases en lange ballen, maar toch krijgen we zo twee doelpunten tegen. De jongens hebben echter getoond dat ze kunnen terugvechten en de manier waarop we terugkwamen was sterk", aldus Mazzu bij Sporza.

Volgens de trainer van Union is de overwinning meer dan verdiend. "Op basis van de kansen kan je niet anders stellen dan dat het een dik verdiende overwinning is. Ook op basis van de intensiteit waarmee we gespeeld hebben is het verdiend", legde de Union-trainer uit.