Avondje vol pech voor Standard en OHL scoort tweemaal knap: treffers Maertens geven Leuvenaars ademruimte

OHL had de punten hard nodig in de degradatiestrijd en Standard wou verder bouwen op de zege bij Antwerp. Wat zou de afsluiter van de speeldag brengen? Voor een keertje was OHL eens de meest efficiënte ploeg. De treffers van Maertens bieden de Leuvenaars de nodige ademruimte.

De eerste kans was meteen raak. Mercier ontfutselde Cimirot de bal aan de zijlijn en trapte vervolgens een heerlijke voorzet richting tweede paal. Maertens kwam daar voor zijn man en trapte van dichtbij voorbij Bodart, die op zijn lijn was gebleven.

Standard liet zich niet onbetuigd: de bezoekers zorgden voor drie gevaarlijke fases in ruim tien minuten. Muleka deponeerde het leer zelfs in doel, maar de lijnrechter had gevlagd voor buitenspel en de VAR gaf hem gelijk. Voor de buitenspelfase was er wel een verdachte ingreep van doelman Runarsson op Fai. Hierop werd niet meer teruggekomen. Oorspronkelijk kwam Runarsson wel goed tussen bij de kans voor Bokadi.

Ook Bastien vond de IJslandse keeper op zijn weg met zijn schot van aan de zestien. Runarsson was wel geklopt op de kopbal van Bokadi, die deed op vrije trap van Dønnum de deklat trillen. Net niet de eigen momenten benut, dat was het verhaal van Standard.

En aan de overzijde liet het zich kinderlijk in de luren leggen toen Mercier de bal in de rug van de defensie speelde. Maertens maakte met een enig mooi lobje 2-0. Opnieuw datzelfde duo Mercier - Maertens dus dat OHL voor de gelegenheid van zijn scoringsprobleem afhielp.

Het was de avond van Maertens, niet die van Standard. Dussenne en Dønnum trapten na de koffie raak nadat er al gevlagd was voor voorafgaand buitenspel. Telkens had de lijnrechter het bij het juiste eind. En ook Nkounkou had het geluk niet aan zijn zijde: de linkerflankverdediger knalde tegen de paal. De meest ongelukkige was Tapsoba: hij vergat een weggever af te straffen en blesseerde zichzelf hierbij nog ook.

Voor Fai lukte het wel nog in de extra tijd: met een rake knal van ver maakte hij er 2-1 van. Daar bleef het bij: superbelangrijke punten voor OHL. Het zet zich in de stand meteen naast KVO en Standard en heeft met een bonus van vier punten op nummer 17 Seraing weer enige marge.