Marc Brys ziet Standard na rust domineren maar vindt zege wel verdiend: "Iedereen met een hart voor OHL zeer blij"

Marc Brys slaakt wellicht toch een zucht van opluchting tegen Standard. Verdiend, stelt hij, op basis van de werkkracht en de inzet die zijn team aan de dag legde. Al was het allesbehalve gemakkelijk, dat erkende Brys ook wel.

Nochtans waren de goede intenties van OHL van bij de aftrap duidelijk. "We begonnen zeer goed aan de eerste helft. Daar kwamen een antal kansen en twee mooie doelpunten uit voort. In het bijzonder het tweede doelpunt was van zeer mooie makelij", belichtte Brys de positieve punten.

Mentale aspect

Leuven was wel niet de enige ploeg die kansen kreeg. "Wanneer je tegen Standard speelt, is het normaal dat zij ook wat dreigend zijn. De tweede helft was volledig voor hen." Daar zette OHL een tomeloze inzet tegenover om die zege vast te houden. "Het mentale aspect gaat dan ook spelen. Je wilt het niet meer afgeven, dat is vooral lijfsbehoud. Daar kan je ook een zekere schoonheid in zien."

Zeker wanneer het tot een goed einde wordt gebracht. "We hebben vooral heel veel collectieve combativiteit getoond. En standgehouden. Dit resultaat was nodig en verdiend. We zijn enorm tevreden. Iedereen met een hart voor OHL, zal zeer blij zijn."

Schade opmeten

Het is na deze ontmoeting wel de schade opmeten voor Brys en de rest van de technische staf. "Schrijvers heeft een hamstringletsel opgelopen en naast hem zijn er nog wel enkele slachtoffers. We gaan maandag de balans opmaken."