Elsner beseft dat Standard speelt tegen degradatie: "Het is jammer, het is triestig, maar zo is het wel"

Standard staat met 23 punten slechts vier eenheden boven de 17de plaats en moet dus meer naar beneden dan naar boven kijken. Dat besef doet pijn bij de Rouches.

Luka Elsner weet ook niet meer goed wat hij eraan moet doen. Zijn ploeg scoort heel moeilijk en geeft ze achteraan makkelijk weg. "We wisten dat Mercier zulke ballen kan geven en dat hij die loopbewegingen maakt. Toch gaven we Mercier zomaar de bal én alle tijd en ruimte om te passen. We hebben daar nochtans de hele week op getraind. Balen dat die inspanningen niks opleveren...”, klonk het ontgoocheld na de match tegen OHL.

Vooraan krijgen ze de bal dan weer niet - officieel - tegen de netten. "We troffen de paal, zagen tot twee keer toe een goal afgekeurd wegens buitenspel. Maar dat zijn wel de beslissende momenten. Het was allemaal onvoldoende om op meer te mogen hopen."

En de rest van het seizoen? De top vier mogen ze al een tijdje vergeten, maar straks moeten ze nog strijden tegen buur Seraing om weg te blijven van de 17de plaats. "We moeten realistisch zijn. Voetbal speel je voor de punten. We zitten nu in een gevecht voor het behoud. Het is jammer, het is triestig en het was opnieuw ongelukkig allemaal, maar zo is het wel”, aldus Elsner.