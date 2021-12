Het blijft een wisselvallig seizoen voor Standard: trainer Luka Elsner legt de vinger op de wonde

Standard en Luka Elsner blijven op zoek naar regelmaat. De Sloveen is nu toch al enige tijd aan de slag op Sclessin. Ook onder zijn leiding gaat het de ene week die kant uit en de andere week de andere kant. De efficiëntie ontbreekt, in offensief en defensief opzicht.

De late en spectaculaire ommekeer op de Bosuil, die de overwinning opleverde tegen Antwerp, deed de hoop bij Standard oplaaien dat het nu eindelijk vertrokken was. In Leuven werd het echter opnieuw geconfronteerd met een zure nederlaag.

Recent minstens twee tegendoelpunten per match

Aan Luka Elsner om stilaan een conclusie te trekken en die klinkt als volgt: "Je kunt geen wedstrijd winnen zonder efficiënt te zijn in de beide grote rechthoeken", aldus de T1 van de Rouches. En daar heeft zijn team net nog steeds lastig mee. In de laatste vier competitiematchen slikte Standard telkens minstens twee tegendoelpunten. Dan kun je het je ook niet permitteren om vooraan veel kansen te laten liggen.

Elsner verkondigde na de wedstrijd tegen OHL ook dat Standard nu verwikkeld is in de strijd om het behoud. Een straffe uitspraak als coach van toch nog altijd een topclub, hoe de sportieve situatie van het moment er ook mag uitzien. Elsner blijft er wel bij. "Het was een mooie kans om ons opnieuw te mengen in de strijd voor de top 8, maar nu ziet het er anders uit." Standard heeft vier punten meer dan Seraing, de voorlaatste in de stand.