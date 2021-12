Ook tegenstander leeft mee met zeer onfortuinlijke Tapsoba: "Ik vind het heel spijtig voor die jongen"

Abdoul Tapsoba van Standard is de grote pechvogel van het voorbije weekend. De 20-jarige Burkinees geraakte in de slotfase van de wedstrijd bij OHL ernstig geblesseerd tijdens een duel met doelman Runarsson. Laatstgenoemde leeft dan ook mee met de jonge aanvaller.

Naast Tapsoba is Runarsson diegene die het best de bewuste fase kan beschrijven. "Ik kreeg een korte bal terug van Seba (Dewaest, red.) en ik ga naar de grond om de bal te blokkeren. Ik verricht de redding en daarna bots ik met Tapsoba."

Lelijke wonde

Naar verluidt had Tapsoba een open vleeswonde van maar liefst vijftien centimeter. Dat zou wel eens kunnen kloppen, op basis van de verklaringen van Runarsson. "Het was een heel lelijke wonde, ik vind het heel spijtig voor die jongen. Ik heb vorige week zelf ook een lelijke wonde gehad. Ik ga nog proberen om met hem te spreken, maar dat zijn zaken die in het voetbal gebeuren."

Bij Standard vonden ze dat het een strafschop was. Daar was Runarsson het dan weer niet mee eens. "Het is nooit strafschop en hoekschop tegelijkertijd." Wat niet wegneemt dat de IJslandse doelman de blessure voor Tapsoba betreurt. "Ik verricht de redding en daarna krijg je een heel 'lelijk moment.'"