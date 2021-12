Gruwelijke blessure Standard-speler, VAR zag er geen penalty in

Standard zal het de volgende weken waarschijnlijk zonder Fessal Tapsoba moeten doen. De Burkinese winger kwam zondagavond onzacht in aanraking met OHL-doelman Runarsson en moest afgevoerd worden.

Runarsson kwam met de voet vooruit uit op de aanvaller en raakte hem op het been. Tapsoba liep daarbij een diepe vleeswonde op van een kleine vijftien centimeter. Luka Elsner vroeg zich achteraf af waarom dat geen penalty was.

“Ik vraag me of dat een normaal contact was. Voor mij was het penalty. Ik heb de beelden nog niet gezien, dus misschien vergis ik mij, maar het lijkt mij niet normaal", zei hij op zijn persconferentie.