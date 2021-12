OHL-spelers wisten dat enkel resultaat telde tegen Standard: "Belangrijk dat je kunt winnen op een 'lelijke methode'"

De OHL-spelers kenden de opdracht waar ze voor stonden: een resultaat halen tegen Standard was een must. Anders zou het degradatiegevaar zich echt wel laten voelen. OHL hield de broodnodige driepunter thuis, al ging dat niet zonder slag of stoot.

Dit was toch wel een bepalende ontmoeting met het oog op het vervolg van de competitie, niet? "Elke match is belangrijk. We hebben 23 punten. We kunnen nu wat naar boven kijken, hoop ik. Het doet deugd", aldus doelman Alex Runarsson. Gelukkig kon OHL rekenen op een uitstekende Mathieu Maertens. "Ik voel me goed in mijn vel. Ook naast het veld en dat zie je ook op het veld", zegt de matchwinnaar.

Zijn twee doelpunten gaven de doorslag. Al werd het nog kantje boord, zeker toen Standard tegen scoorde in de twaalf minuten durende extra tijd. "We moesten de nul houden, ook voor onze keeper en onze verdediging. Je weet dat het spannend wordt als de 2-1 valt, maar het belangrijkste is dat we de drie punten hebben", legt Maertens de nadruk op het resultaat.

Dat doet Runarsson overigens ook. "Er kunnen veel dingen beter, maar het resultaat is het belangrijkste. Het is heel belangrijk dat je deze match kunt winnen op een 'lelijke methode'. Een goede ploeg kan op een slechte dag ook een match winnen."

Kijken naar eigen wedstrijden

Was de stress stilaan ook wat in de ploeg aan het sluipen door bijvoorbeeld de zege van Zulte Waregem? "Neen, dat gevoel had ik niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet naar andere ploegen kijken, maar gewoon naar onszelf. Wij moeten controleren wat we kunnen: onze eigen match." Want OHL hoorde niet op die derdelaatste plek. "Dat vind ik ook. Ik vind dat we veel beter zijn dan waar we staan in het klassement."