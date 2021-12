Lapoussin zelfverzekerd: "Hebben we getwijfeld? Nee!"

Loïc Lapoussin kijkt terug op de geweldige comeback van Union. De leider stond namelijk 0-2 achter tegen Cercle Brugge, maar kon de scheve situatie nog helemaal rechttrekken en uiteindelijk met 3-2 winnen.

Loïc Lapoussin scoorde zaterdagavond niet, maar hij maakte wel deel uit van de tweede remontada van het seizoen voor Union. Na een achterstand van twee doelpunten wisten zij de situatie om te buigen en de drie punten te pakken, waardoor zij het nieuwe jaar bovenaan de ranglijst zullen starten.

Alleen in voetbal kun je in zo'n korte tijd alle emoties doormaken," vertelde Lapoussin aan Eleven. "We stonden achter en we wonnen uiteindelijk, dus we kunnen alleen maar blij zijn", aldus de middenvelder.

In zijn interview gaf de speler echter niet de minste blijk van aarzeling: "Hebben wij twijfels gehad? Nee. We wisten hoe de tegenstander speelde, dat we voorzichtig moesten zijn met counters en stilstaande fases. We kregen twee tegendoelpunten op deze manieren, maar in de rust spraken we met de coach en hij zei dat we bevrijd terug moesten komen... en dat werkte."