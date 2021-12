Hein Vanhaezebrouck 'blijft gaan' met AA Gent: "Hij speelt niet veel, maar is telkens belangrijk"

AA Gent speelde zaterdagavond een mature wedstrijd tegen STVV. Flitsend voetbal kregen de toeschouwers niet te zien in de Ghelamco Arena, maar de ploeg van Hein Vanhaezebrouck trok het laken oververdiend naar zich toe.

Al was Hein Vanhaezebrouck toch op zijn hoede voor STVV, zo vertelde hij na afloop van de partij. "Ik had me verwacht aan een heel moeilijke wedstrijd. STVV is een ploeg die heel goed in organisatie kan voetballen, veel fysiek vermogen heeft, en snel kan omschakelen. Gelukkig hebben we niet te veel domme dingen gedaan, waardoor ze niet vaak konden omschakelen."

Zonder door te duwen kwam AA Gent in de tweede helft op een geruststellende 2-0-voorsprong. Net als in Mechelen stonden zowel Tissoudali als Depoitre op het scorebord. "Het is goed nieuws dat mijn spitsen beginnen te scoren. Al vond ik wel dat Tissoudali minder in de wedstrijd zat vanavond. Laurent Depoitre was dan weer heel aanwezig: hij heeft heel hard gewerkt en scoort opnieuw."

"Voorts leverde Bezus weer twee assists af. Hij speelt niet heel vaak, maar hij is telkens belangrijk. Tot slot wil ik ook graag een pluim geven aan Opéri. Hij kreeg al heel veel kritiek, maar ik vond hem goed spelen, zowel aan de bal als in verdedigend opzicht. Het was alweer onze achtste match in 24 dagen, waarvan we er zes gewonnen hebben. We blijven gaan", besluit Hein Vanhaezebrouck.