Tarik Tissoudali treft alweer raak: "Blij dat hard werk beloond wordt"

Tarik Tissoudali trof tegen STVV alweer voor de zevende keer raak in zijn laatste zes wedstrijden. De 28-jarige Nederlander is uitgegroeid tot de speerpunt van de Buffalo's, die 15 op 18 lieten optekenen.

Tarik Tissoudali kwam zelf minder in het stuk voor dan we de laatste weken van hem gewend zijn. De Nederlander probeerde zijn acties te maken, maar botste daarbij al te vaak op een Truiense overmacht. "Ze stonden achterin telkens met twee mensen op overschot. Dat hield tegelijkertijd in dat wij achterin ook twee mannetjes over hadden, waardoor we niets weggaven. Enkel op stilstaande fases konden ze dreigen."

"Het was dan ook een heel gesloten wedstrijd. Pas na de 2-0 kwamen er gaten. We kunnen het onszelf aanrekenen dat we de 3-0 niet gemaakt hebben, ook ik kreeg een grote kans. Al bij al hebben we een volwassen wedstrijd gespeeld, jammer dat we nog een tegendoelpunt moesten slikken", aldus Tissoudali.

Hard werk

Het was Tissoudali die in de tweede helft de wedstrijd in de beslissende plooi legde met de 2-0. Hierdoor zit de Nederlander in de dubbele cijfers in de Jupiler Pro League. "De statistieken lopen goed", knipoogde Tissoudali. "In het begin was het zwaar, maar ik ben blij dat het harde werk beloond wordt. Het zit goed in de groep, en het vertrouwen is er. Dit moeten we zo lang mogelijk vasthouden."