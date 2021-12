Dennis Schmitt (STVV) moet meerdere erkennen in AA Gent: "Kwaliteitsverschil was groot"

STVV beet in de Ghelamco Arena voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd in het zand. Tegen AA Gent konden de Kanaries niet voor een verrassing zorgen.

Het was Dennis Schmitt die, in afwezigheid van de geschorste Bernd Hollerbach, de honneurs waarnam. De Duitser deed dat vol overgave. "We speelden vandaag tegen een topteam, met veel individueel talent. In de openingsfase hadden we het zwaar, maar we kwamen snel beter in de match", aldus de Duitser.

"Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus kan niet zeggen of hij bij de 1-0 een overtreding was op Bauer. Hoe dan ook geven we daar een cadeau weg, en dan weet je dat AA Gent voldoende kwaliteit in huis heeft om dat af te straffen."

Schmitt kon dan ook niet anders dan zich neer te leggen bij een krappe nederlaag, alweer voor de vijfde wedstrijd op rij. De thuiswedstrijd tegen Eupen (maandag 27 december) wordt voor de Kanaries zo nog belangrijker. "We hebben er vandaag tot het einde alles aan gedaan. Onze prestatie was op zich ok, maar het verschil in kwaliteit was groot. Daarvoor moet je alleen maar kijken naar de jongens die ze in de tweede helft lieten invallen."