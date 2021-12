Toen wist Javier Torrente dat de wedstrijd feitelijk al was gespeeld

Javier Torrente was aangeslagen na de nederlaag van Beerschot tegen KV Oostende. Hij ziet ook dat een doelpunt maken een enorm pijnpunt blijft bij Beerschot. Wie hij ook op het veld zet.

Javier Torrente wist dat de twee doelpunten vlak voor rust de doodsteek was voor zijn ploeg. "Ik denk dat er tot op zeker hoogte een moment was dat we hadden kunnen scoren. Dan krijgen we twee doelpunten tegen op een maar minuten tijd en dat kwam hard binnen. Op zich was toen de wedstrijd gespeeld.

"Onze aanvallers slaagden er niet in zowel in de eerste helft als in de tweede helft om een doelpunt te maken", verklaarde Torrente die tijdens de rust Shankland inbracht voor Suzuki. "Want met dit ene doelpunt zouden we terug in de wedstrijd kunnen komen. Spijtig genoeg is dit niet gelukt omdat scoren heel moeilijk loopt bij ons."