Thierry Ambrose opende de score en plaveide zo de weg naar de overwinning van KV Oostende

Thierry Ambrose opende de score voor KV Oostende en maakte met spitsbroeder Gueye dikwijls oorlog in de 16. Dit gaat de ploeg vertrouwen geven vindt hij en tegelijkertijd is het leuk om belangrijk te zijn.

Thierry Ambrose opende de scoren en dit gaf een 'boost' aan de ploeg. "Dit is een belangrijke overwinning vandaag, want we missen wel een aantal jongens vandaag. We zijn blij dat we met de drie punten terug naar huis keren."

Scoren is altijd leuk als aanvaller. De manier hoe doet er niet doe, zolang hij er maar ingaat. "Ik ben blij om te scoren vandaag. Het was een vreemde goal waarvoor ik Gueye moet bedanken. Hij kopt de bal heel knap en in het geharrewar kan ik de bal binnenwerken. Zo heb ik vandaag toch weer de ploeg kunnen helpen. Het is altijd leuk om belangrijk te zijn."