'Beerschot dreigt toptalent te verliezen aan Engelse club'

Bij Beerschot gaat het momenteel van kwaad naar erger. Het team staat roemloos laatste en dreigt bovendien nog eens een toptalent kwijt te spelen.

Ismaila Coulibaly zou deze winter wel eens kunnen vertrekken bij Beerschot, klinkt het in de Engelse pers duidelijk.

Sheffield United

Zo zou Sheffield United hem terug willen halen. Coulibaly kende de voorbije maanden door blessures en mindere vorm sowieso al een ferme terugval.

Nu lijkt hij dus in januari te gaan verkassen naar zijn moederclub. Vorig jaar stond hij nog in de belangstelling van de topclubs, mogelijk moet hij het via The Championship opnieuw gaan bewerkstelligen.