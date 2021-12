Matchwinnaar Jean-Luc Dompé dankt ... ex-coach Dury: "Ben hem zeer erkentelijk"

Jean-Luc Dompé scoorde in allerijl de 3-2 voor Zulte Waregem tegen KV Mechelen. Het delirium nabij, maar achteraf wel nuchter genoeg om velen te bedanken. Inclusief ... Francky Dury.

"Deze zege doet enorm veel deugd", aldus Jean-Luc Dompé na de 3-2 zege. "Vijftiende staan is leuker dan zeventiende, al staan we daar echt niet op onze plaats."

"Hopelijk zijn we nu gelanceerd en kunnen we ook eens een reeksje neerzetten om wat hoger te komen in het klassement. Ik ben heel blij met het resultaat."

Dankbaar

Of de zege het effect is van de trainerswissel? "We wisten dat we vooral met z'n allen samen een reactie moesten laten zien na de mindere weken."

"Francky Dury is de man die me van Gent naar hier haalde en altijd veel vertrouwen in mij had. Ik had een goed contact met hem, dankzij hem sta ik waar ik nu sta. Ik ben hem zeer dankbaar en erkentelijk."