Late goalgetters en coach Simons reageren na onwaarschijnlijke comeback Essevee: "Onbeschrijfelijk"

Zulte Waregem leek in eigen huis op weg naar een debuutnederlaag voor Timmy Simons en Davy De fauw als hoofdcoaches. En toen kwam de blessuretijd ...

In minuut 92 kon Dion De Neve de 2-2 tegen de touwen trappen: "Een onbeschrijfelijk gevoel. Ik moest voor dreiging zorgen en alles naar voren spelen. Dat ik kon scoren deed heel veel deugd, dat we nog kunnen winnen nog meer."

Geluk afdwingen

Dompé werd uiteindelijk de matchwinnaar: "We wisten dat we een resultaat moesten neerzetten en hebben onze kansen afgedwongen. Dat het alsnog de drie punten oplevert is weergaloos. We hebben alles gegeven en zijn blij met dit resultaat."

"Het is ongelooflijk als je zoiets tot een goed einde kan brengen", pikte ook coach Timmy Simons in. "Het was hectisch, met de nodige energie tegen een van de bestvoetballende ploegen uit de competitie. In het slot hadden we misschien wat geluk, maar dat dwing je ook wat af."