Zware ontgoocheling bij Malinwa: "Wat kan ik hierover zeggen?" en "Dat hadden we nooit mogen weggeven"

KV Mechelen ging in allerijl nog onderuit op bezoek bij Zulte Waregem. En dat deed pijn bij Malinwa.

"Wat kan ik hierover zeggen? We spelen niet onze beste wedstrijd, maar hadden door omstandigheden ook niet dezelfde kwaliteiten als we de voorbije weken hadden", aldus Wouter Vrancken in zijn analyse na de 3-2 nederlaag.

Overconcentratie

"We waren heel tevreden dat we in de tweede helft opnieuw op voorsprong konden komen. Dan mag je het niet meer weggeven in blessuretijd, los van de beslissingen die werden genomen. Bij het derde doelpunt was het gewoon een duel."

"Het veld liet mooi voetbal ook niet toe, maar dat zijn de omstandigheden. We moeten gewoon beter doen op die fases. Te weinig concentratie? Het was eerder overconcentratie. Dit is een enorme ontgoocheling als je nog voorstaat in de 90e minuut."