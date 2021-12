Timmy Simons maakt duidelijk dat Francky Dury van zich liet horen na late zege Essevee

Zulte Waregem hield de punten thuis tegen KV Mechelen na een waanzinnig slot. En dat heeft ook Francky Dury gezien.

Zulte Waregem won met 3-2 na een waanzinnig einde. Of Francky Dury de hele match keek? Dat weten we niet.

Felicitaties

Maar hij liet wel van zich horen na de driepunter. "Ja, de grote baas heeft al felicitaties gekregen van Dury", was Timmy Simons eerlijk op de persconferentie. "Dat doet ons deugd."

Vooraf hadden de nieuwe coaches bij Essevee laten weten dat Dury boos zou zijn als ze niet hun debuutmatch zouden winnen. In allerijl lukte het toch nog. Enkele honderden kilo's vallen van diverse schouders aan De Gaverbeek. "We moeten nu even genieten van deze overwinning, maar daarna opnieuw de gas er vol op."