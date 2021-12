Condom laat er geen twijfel over bestaan: "Dit is mijn kerstboodschap aan de eigenaars of dit loopt niet goed af!"

Seraing verloor al voor de vierde keer op rij, nu tegen Kortrijk. Daardoor zijn de Metallo's helemaal afgegleden naar de 16de plaats, net boven Zulte Waregem dat hen kan inhalen dit weekend. Voor trainer Jordi Condom is er maar één oplossing.

Er moet versterking komen tijdens de wintermercato. "Ik heb maar één kerstwens: drie nieuwe spelers", zei hij gisteren op zijn persconferentie. "De concurrentie in de groep moet omhoog, want dit houden we niet vol. Mijn boodschap voor de eigenaars van deze club is dan ook duidelijk. Bezorg ons een paar nieuwe spelers in geschenkverpakking of dit loopt niet goed af."

De huidige groep begon goed aan de competitie, maar... "Dit zijn allemaal spelers zonder ervaring op dit niveau. Anderen zijn dan weer moe en hebben rust nodig. Die kan ik ze echter niet geven en daarom moet de onderlinge concurrentie dringend omhoog.”