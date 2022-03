Vinnig Eupen wint voor het eerst in twaalf wedstrijden, play-offdroom OHL ligt aan diggelen

In een interessante pot voetbal trok Eupen zondagavond aan het langste eind tegen OHL. Maertens wiste op het halfuur de vroege openingstreffer van Magnée uit. Meteen na de koffie verkeek Runarsson zich op een pegel van Nuhu, waarna de onvermijdelijke Prevljak voor de zekerheid zorgde.

"Dat het seizoen maar snel voorbij is", zei Stef Peeters eerder deze week na de bekeruitschakeling tegen Anderlecht. Dat beloofde niet veel goeds voor de wedstrijd tegen OHL, maar de Panda's trokken meteen alle registers open. Na een knappe dubbelpass trapte Nuhu een unieke kans wild over. Ook Magnée mikte een unieke kans binnen bereik van Runarsson. Na goed tien minuten was het wel raak: OHL kreeg het leer niet goed weg, Magnée knalde vanop de rand van de zestien meter de verdiende 1-0 tegen de touwen. Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier leek OHL eraan voor de moeite, maar de 2-0 van Nuhu werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

OHL speelde nauwelijks iets klaar in het eerste halfuur, tot de Leuvenaars plots hun klasse etaleerden. Prima crossbal Schrijvers, Mercier met de afgemeten assist, Maertens had het leer maar binnen te duwen. Meteen de laatste actie voor de Leuvense doelpuntenmaker, die met een blessure naar de kant moest.

Ook na de pauze bleef het een boeiend kijkstuk Am Kehrweg. Nuhu maakte met een schitterende beweging ruimte voor zichzelf en haalde verschroeiend uit. Runarsson verkeek zich compleet: 2-1. Alloh ging niet veel later aan het klungelen, Kaba nam het geschenk niet aan en knalde op de paal. In de herneming vond Dewaest Nurudeen op zijn weg.

Dure missers, zo zou niet veel later blijken. Tamari verspeelde op de eigen helft knullig de bal aan Lambert. Die speelde op het juiste moment door op Prevljak, die de trekker genadeloos overhaalde en de 3-1 tegen de tent joeg.

OHL kon niet meer reageren na de derde Eupense treffer en lijkt door deze nederlaag zijn play-offdroom op te moeten bergen. Eupen kon voor het eerst in twaalf competitiewedstrijden winnen en lijkt zo goed als zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Met nog vier speeldagen te gaan tellen de Panda's acht punten meer dan Seraing, de voorlaatste in de stand.