Club Brugge verplettert een inspiratieloos Seraing met 0-5

Een waar doelpuntenfestijn in Le stade du Pairay. Club Brugge won met overtuigende 0-5 cijfers op het veld van Seraing en behoudt het verschil met leider Union. Andreas Skov Olsen was veruit de uitblinker bij de bezoekers.

Club had ongetwijfeld een kater na de uitschakeling tegen AA Gent in de beker afgelopen woensdag. De landskampioen had stof tot nadenken, maar drie dagen later moest het wel alweer aan de bak in en tegen Seraing, de voorlaatste in het klassement.

Na nog geen drie minuten ging dé man in vorm bij Club Andreas Skov Olsen met een schijnbeweging voorbij Cachbach en plaatste hij de bal met zijn linker in de verste hoek. 0-1. Op het halfuur belandde zijn corner na pover wegwerken van Kilota in de voeten van Rits die de bal simpelweg in de onderhoek schoof en de voorsprong verdubbelde.

Boeken volledig toe voor Seraing wanneer de VAR scheidsrechter Van Driessche tot het scherm riep. De tackle van Cachbach op Odoi werd bestraft met rood na het herbekijken van de beelden. Een grintaloos Seraing had niets in te brengen tegen Club. Op slag van rust bracht opnieuw Olsen een voorzet laag voor doel. Doelman Dietsch was verrast en werkte de bal zelf in doel.

Club, dat vol vertrouwen aan de tweede helft begon, zocht en vond de 0-4. Invaller Dost stond op de juiste plek wanneer (alweer) Olsen de bal op panklare wijze serveerde. De Deen werkt duidelijk aan zijn statistieken in Blauw-Zwarte loondienst want kan ook de 0-5 op zijn naam zetten. Vanaken met de assist en Olsen met zijn intussen gekende linker. De flankaanvaller is al goed voor drie doelpunten en vier assists sinds zijn overgang naar Club in januari. (Vier doelpunten mits de 0-3 wordt toegekend.)

Het leek eerder op een oefenpartij in de seizoensvoorbereiding. Club combineerde zoals ouds en kwam nooit in de problemen. Seraing daarintegen kan zich opmaken voor de barragewedstrijden.