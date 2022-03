De Ketelaere met pluim voor Brugse fans: "Dit verdienden ze nadat ze met zoveel naar Seraing kwamen"

Charles De Ketelaere kon zijn rentree maken bij Club Brugge na een val op de schouder en een coronabesmetting. Tegen Seraing deed hij nog een halfuurtje mee.

De Ketelaere ontbrak tegen Antwerp en Gent. “0-5 winnen op verplaatsing is gewoonweg goed”, zei De Ketealere achteraf. “Dus zijn we allemaal tevreden. Persoonlijk ben ik blij dat ik nog een klein half uur mocht meespelen en zeker toen het al 0-3 stond in ons voordeel. Toch vond ik het goed dat we verder bleven zoeken naar nog meer doelpunten. Het is natuurlijk makkelijker tegen tien man, wat voor Seraing niet leuk is."

"Maar ik ben blij dat we onze trouwe supporters vijf doelpunten hebben kunnen tonen, want dat verdienen ze zeker om met zovelen naar Seraing af te zakken. Het komt er nu voor ons op aan om geen punten meer te laten liggen richting play-offs en dan zien we wel wat het verschil zal zijn met leider Union bij de start daarvan.”