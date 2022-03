Frank Boeckx analyseert Noa Lang die na vervanging naar kleedkamer trekt

Club Brugge won zaterdagavond met 0-5 van Seraing en veegde daarmee de bekeruitschakeling een beetje weg.

Seraing was meer dan een maatje te klein voor Club Brugge. Na een goed uur werd Noa Lang vervangen en dat was duidelijk niet wat hij verwacht had.

De Nederlander trok meteen naar de kleedkamer en Alfred Schreuder kon duidelijk niet lachen met het gedrag van zijn speler.

Analist Frank Boeckx probeerde een inschatting te maken bij Eleven Sports. “Normaal ga je op de bank zitten en blijft je bij je team”, zei Boeckx. “Tenzij het misschien heel slecht weer is en je niet ziek wil worden. Maar dat viel wel mee.”

“Ik denk dus dat het teleurstelling was omdat hij niet goed in de wedstrijd zat en geen goed vormpeil heeft. Dat wou hij misschien eerst alleen gaan verwerken. Op zich kan dat wel, als het niet te veel gebeurt en erover gesproken wordt. Maar na een 0-5 is zoiets snel vergeten.”