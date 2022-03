Schreuder niet blij met reactie Lang: "Op zo'n mooie avond hoeft dat niet te gebeuren"

Hoe zat dat nu met Noa Lang? De winger werd tegen Seraing op het uur gewisseld en leek daar niet heel blij mee. De Nederlander achtte zijn trainer geen blik waardig en ging meteen de catacomben in.

Een gewisselde speler gaat normaal gezien toch zijn trainer een handje geven. Zeker in een match die op dat moment al gespeeld was. Lang wou waarschijnlijk zelf zijn statistieken nog wat opsmukken en was niet blij met zijn wissel. Iets wat Alfred Schreuder ook zag.

"Het is zonde dat dat gebeurt. Het is onnodig. Het was een heel mooie avond, dan hoort dit eigenlijk niet te gebeuren", reageerde Schreuder op het incidentje. Hij zal er waarschijnlijk wel nog even op terugkomen...