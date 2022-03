Schreuder ziet forfaitzege tegen Seraing als doekje voor het bloeden: "Dit spoelt de bekernederlaag niet weg"

Club Brugge won gisteren met 0-5 op het veld van Seraing. Een ongetwijfeld deugddoende zege voor Alfred Schreuder die tevreden is over de professionele aanpak van zijn ploeg na de teleurstelling tegen AA Gent in de Croky Cup.

"Ik heb niks anders dan lof voor mijn team want ze hebben de wedstrijd heel professioneel aangepakt en met veel intensiteit gespeeld. Onze aanvallers hebben de afgelopen weken zware wedstrijden gespeeld dus was het de ideale gelegenheid om frisse jongens zoals Dost, Sandra en De Ketelaere te brengen. Ik ben erg tevreden met de reactie die we vandaag getoond hebben"

De uitschakeling in de beker van België zindert nog na, maar Schreuder focust zich op de toekomst. "De uitschakeling blijft enorm zuur, maar achterom kijken heeft geen zin. We kunnen er niets meer aan veranderen, naar voor kijken is de boodschap. Mijn team gaat vol voor Play Off 1 en de titel, maar eerst focussen op KV Oostende."