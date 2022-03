Geëmotioneerde Roman Bezus bezorgt inefficiënt Gent in extremis drie punten, Buffalo's houden play-off 1 in eigen handen

AA Gent zit na de kwalificatie voor de bekerfinale in de goede flow, Zulte Waregem is na de levensbelangrijke zege tegen Seraing vorige week zo goed als gered. En dus kon het een gezellig duel worden in de Ghelamco Arena, met veel kansen.

AA Gent is nog op drie fronten actief en dus kan/moet Hein Vanhaezebrouck hier en daar roteren om iedereen fit te houden. Vadis Odjidja werd op de bank gezet en zo wat gespaard ten voordele van Hjulsager, voorin stond Malede naast Depoitre - Tissoudali was er door een tik tegen Club Brugge zelfs niet bij.

Ook Hanche-Olsen (in plaats van Okumu) en Nurio Fortuna (in plaats van de geschorste Castro-Montes) kregen een stekje in de basis. Timmy Simons en Davy De fauw van hun kant hadden minder reden tot wisselen: Boya nam de plek in van Seck, verder dezelfde namen van tegen Seraing.

Snelle opening

Voor de wedstrijd werd stilgestaan bij het conflict in Oekraïne met een mooi eerbetoon - ook voor Roman Bezus, daarna was het meteen bittere ernst met een dominant AA Gent dat Zulte Waregem meteen wegdrukte.

© photonews

© photonews

Essevee probeerde het een keertje van ver met Vossen, maar de eerste echte kans was het meteen raak voor de Buffalo's. Malede met de goede controle en het overzicht op Hjulsager, die vervolgens Depoitre vond en 1-0 na tien minuten.

Weinig efficiëntie afgestraft

De dubbele voorsprong kwam in de eerste helft veel meer dichtbij dan de gelijkmaker. Hjulsager vond de paal, Depoitre vond Bossut op zijn weg en Malede trapte een dot van een kans voorlangs, aan de overkant was er niet meer dan een kopkans van alweer Vossen.

© photonews

© photonews

Ook na de heerlijke tomatensoep in de perstribune van een uiterste kille Ghelamco Arena was het meteen Gent dat zich toonde. Depoitre werd van de 2-0 gehouden door een beenveeg van Bossut, Malede mikte over. De verlossing bleef zo lang uit, al speelden de bezoekers aanvankelijk ook erg weinig klaar.

Halfweg de tweede helft werd Gent alsnog afgestraft voor zijn gebrek aan efficiëntie. Eerst was er Vossen met een trap op de paal, wat later een kopbal van Gano en Vossen deze keer in de henerming wél met de gelijkmaker.

Bezus met de verlossing

Depoitre, Torunarigha, Samoise, Ngadeu, ... stuk voor stuk kregen ze daarna kansen genoeg om de 2-1 op het bord te schuiven, aan de overkant was het zelfs nog even opletten via Dompé en Sissako dat het geen compleet koude douche werd.

Door het puntenverlies van Mechelen, Charleroi en Genk kon Gent een prima zaak doen en wat steviger vijfde worden, in de absolute slotfase kon uitgerekend Bezus in de rebound een schot van Odjidja tegen de touwen werken.