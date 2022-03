Roman Bezus neemt uitgebreid de tijd: "Begrijp nu dat ik via voetbal een signaal kan geven"

Roman Bezus zorgde met een late winning goal voor drie belangrijke punten voor AA Gent tegen Zulte Waregem. Na de match nam de speler uit Oekraïne ruim de tijd om het uit te leggen aan de pers.

"Ik ben blij dat ik sommige mensen een beetje een goed gevoel kan geven met dit doelpunt en wil iedereen bedanken voor hun steun", aldus Bezus na de 2-1 tegen Zulte Waregem.

"Ik ben God dankbaar dat hij me heeft laten scoren, het was misschien een manier van hem om alle mensen te bedanken. Wie gelooft, zal dat geloven. Wie niet gelooft, kan misschien beginnen geloven."

Dankbaar

"Ik ben ook dankbaar aan het Oekraïense leger dat elke dag daar blijft. Ik heb al heel veel berichten gekregen uit heel veel hoeken, ook vanuit Oekraïne."

"Het is niet altijd makkelijk om voetbal te spelen in deze omstandigheden. In het begin had ik het heel lastig, maar ik kan op deze manier ook een signaal geven. Dat begrijp ik nu, al is het niet makkelijk om te focussen op voetbal."

"Mijn teammaats steunen me daarin ook. De match op Standard was heel slecht van mij, dat weet ik. Maar ook toen zijn ze achter mij blijven staan. Dat is heel belangrijk voor mij en doet enorm veel deugd."

"Ik wil bidden voor vrede en voor Oekraïne. In het centrum van Gent zag ik vlaggen van Oekraïne, iedereen steunt ons."

Familie veilig

Ondertussen is de familie van Bezus relatief veilig: "100% safe kan je op dit moment niet zijn in Oekraïne natuurlijk. Maar ze zitten in het centrum van het land, in de buurt zijn er voorlopig geen bombardementen geweest."

"Mijn ouders en een groot deel van de familie zit samen in mijn huis in Oekraïne in het dorp van mijn vader. Hopelijk blijft het zo. Ze bidden elke dag en op dit moment is het er kalm."