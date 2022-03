Vriend én tegenstander reageren na late winning goal Roman Bezus: "Als we het iemand gunnen ..."

Een scenario zoals je het niet kon schrijven. In minuut 94 scoorde uitgerekend Roman Bezus de winning goal in Gent - Zulte Waregem.

"Ik ben zo blij dat net Roman dat doelpunt maakt. Hij redt ons want voor hetzelfde geld was het over voor ons", aldus Hein Vanhaezebrouck in een reactie na de late zege tegen Essevee.

"Ik denk dat dit voor hem een heel belangrijk doelpunt is", aldus Sven Kums. "Het zijn moeilijke momenten voor hem geweest, dus dit zal hem zeker deugd doen."

Als we het iemand gunnen ...

"Verliezen in de 94e minuut is heel zuur. Maar als we iemand van Gent op dit moment een goal gunnen, is het Bezus", was er ook bij monde van Jelle Vossen bij de tegenstander begrip voor de situatie van de middenvelder annex matchwinnaar uit Oekraïne.