Vanhaezebrouck laat zich uit over belangrijke afwezige: "Preventief? Bestaat niet bij mij, tenzij als het gaat over coronavaccins"

AA Gent boekte tegen Zulte Waregem een nieuwe, belangrijke overwinning. En dat zonder Tarik Tissoudali.

Tissoudali was buiten strijd, na een tik tegen Club Brugge haalde hij zelfs de bank niet tegen Zulte Waregem. "Of het preventief was? Preventief bestaat bij mij niet, behalve bij vaccins tegen het coronavirus", kon er een lachje af bij Hein Vanhaezebrouck.

Onzeker

"We gaan zien wat het met hem geeft. Hij is op dit moment nog onzeker voor de match donderdag tegen PAOK", aldus de coach.

Vadis Odjidja kreeg wat rust, maar viel wel in - net als Roman Bezus: "Hij was nog niet klaar om te starten", besloot Vanhaezebrouck.