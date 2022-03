Roman Bezus kroont zich tot matchwinnaar: "Door emoties alles vergeten" en "Ben alle supporters dankbaar voor steun en hulp"

Soms kan je het scenario niet beter schrijven dan het in Gent - Zulte Waregem werd geschreven. Roman Bezus maakte in de absolute slotminuut het verschil met de 2-1.

De middenvelder uit Oekraïne was zichtbaar aangedaan na zijn winning goal: "Ik had T-shirts voorbereid en vieringen voorbereid, maar de emoties hebben me overmand."

"Ik kon aan niets meer denken. Het was heel erg emotioneel. Het enige dat ik wil doen is bidden voor Oekraïne en voor vrede."

Dankbaar

"Ik heb de voorbije weken heel veel steun gekregen. Heel veel mensen hebben geholpen en helpen mijn landgenoten ook. Ik ben hen daar allemaal zeer dankbaar voor."

"Het doet me deugd. Bedankt aan alle supporters voor de steun. Het zit soms in kleine details, die niet onbelangrijk zijn. Zo kreeg ik een vriendschapsbandje van een paar kindjes, zoiets doet deugd."