Zulte Waregem beseft: "Puntje had wereld van verschil gemaakt" en "Druk zal er altijd zijn, maar ..."

Zulte Waregem leek dankzij Jelle Vossen lange tijd op weg naar een belangrijk puntje op bezoek bij KAA Gent, maar in minuut 94 liep het alsnog mis. "Dit had heel belangrijk kunnen zijn."

"We willen ons zo snel mogelijk proberen te redden in de Jupiler Pro League", aldus Jelle Vossen in een reactie na de 2-1 nederlaag bij AA Gent.

"En dan had dit een belangrijk puntje kunnen zijn. We moeten er nu de volgende weken vol tegenaan, zodat Seraing ons zeker niet meer kan inhalen."

Wereld van verschil

Daarin werd hij bijgetreden door Timmy Simons: "Druk zal er altijd zijn, maar een puntje hier had een wereld van verschil gemaakt."

"Dan had Seraing nog veel punten moeten pakken, maar goed: we moeten de focus houden op onszelf en niet naar andere ploegen kijken. Maar dit had een wereld van verschil gemaakt."