OHL mag top acht vergeten na verlies in Eupen: "Pijnlijkste nederlaag van het seizoen"

Een verplaatsing op zondagavond naar Eupen is geen pretje. Als je dan nog eens de eerste ploeg bent in drie maanden die van de Oostkantonners verliest, is de terugrit ook wel lang. Siebe Schrijvers zag dat OHL niet bij de les was.

"Dit waren onze slechtste eerste minuten van het hele seizoen. We kwamen overal te laat, de tegenstander was op elke positie scherper. We deden onze taken niet en dan is het makkelijk voetballen voor de opponent. Het enige positieve aan de rust was dat de stand nog gelijk was", klonk het scherp bij de middenvelder.

Maar ze leerden niet uit hun fouten. "We kwamen weer niet goed uit de kleedkamer. We schoten ook in eigen voet met individuele fouten. De top 8 halen wordt nu wel heel moeilijk, we moesten vandaag echt wel winnen. We hebben niks meer in eigen handen en dat is zonde. Dit is voor mij misschien wel de pijnlijkste nederlaag van het seizoen. We waren mathematisch zeker van het behoud en konden dus vrij voetballen. We konden nog naar boven kijken en dan is het echt wel een klap dat we hier zo slecht komen voetballen."