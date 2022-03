Cercle Brugge en Racing Genk houden elkaar in evenwicht na pot voetbal die in 2e helft openbreekt

Met nog 4 wedstrijden voor de boeg zal het moeilijk worden voor Cercle Brugge om nog play offs te spelen. Tegen rechtreekse concurrent Racing Genk werd het 2-2 nadat Cercle na 51 minuten nog 2-0 voor stond.

Hoge inzet

Racing Genk mocht dan wel eenvoudig gewonnen hebben van KV Kortrijk vorige week, Cercle Brugge zou geen gewillig slachtoffer zijn. De vereniging had voor het duel 5 punten achter op Racing Genk en zou bij een overwinning weer helemaal mee doen in de strijd voor de Europe Play Offs.

Cercle baas

Dat liet zich ook merken in het spelbeeld van de eerste helft, waar Cercle Brugge veel gretiger en aanweziger was dan de bezoekers. Op groot doelgevaar was het echter nog even wachten. Eén grote kans was echter genoeg voor de thuisploeg. Denkey stuurde Matondo diep, die omspeelde met een gelukje Vandevoordt, kapte fraai voorbij Sadick en legde het openiningsdoelpunt in het lege doel.

© photonews

Storck had begrepen dat hij moest wisselen tijdens de rust, Genk was te onmondig om iets te doen tegen dit Cercle. Hrosovsky, Thorstvedt en Paintsil verdwenen voor Ouattara, Trésor en Bongonda.

Dolle 5 minuten

Het bracht in de openingsfase echter weinig soelaas want op een corner kwam Cercle 2-0 voor. Miangué stond aan de eerste paal op de perfecte plaats om de hoekschop van Hotic in doel te koppen.

© photonews

Een minuut later stond het bijna 3-0 na geflater bij de bezoekers achterin maar het doelpunt viel aan de andere kant. Onuachu raakte van dichtbij niet voorbij Warleson maar Bongonda kopte de rebound wel simpel voorbij de goalie die nog op de grond lag.

Het doelpuntenfestival was dan nog niet gedaan want Preciado, die verder een heel matige wedstrijd speelde, kreeg de kans om een voorzet te versturen richting het penaltypunt. Daar kwam Heynen ingelopen en de kapitein trapte in een tijd beheerst met een volley de gelijkmaker tegen de touwen. Alles opnieuw te herdoen.

© photonews

De doelpuntenfase van de wedstrijd was (even?) gepasseerd maar dat wou niet zeggen dat er niet meer gescoord kon worden. Vanuit een schuine hoek trof Ito de paal nog en met nog twintig minuten te spelen spatte een pegel van Denkey uiteen op de dwarsligger. Ook Onuachu kon in het slot de ban nog breken maar zijn kopbal werd gekeerd door Warleson.

Door het gelijjkspel schieten beide ploegen niet veel op in het klassement en dat is vooral in het voordeel van Racing Genk. De Limburgers, die achtste staan in de stand, houden zo een kloof van 5 punten op eerste achtervolger Cercle Brugge met nog 4 wedstrijden te gaan.