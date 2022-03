Senna Miangué 'profiteert' opnieuw van traptechniek Dino Hotic bij Cercle: "Bijna onmogelijk om niet te scoren"

Miangué dacht, samen met heel Cercle, om het doelpunt van de overwinning gescoord te hebben met de 2-0 tegen Racing Genk. Achteraf bleek dat niet zo te zijn, al was de verdediger niet ontevreden met het punt.

Het kopbaldoelpunt van Miangué na de corner van Hotic was al het 20e doelpunt van Cercle Brugge dat volt uit een stilstaande fase. "We trainer er veel op. Jimmy Dewulf is de persoon die er zoveel tijd in steekt", vertelt Miangué achteraf tegen de verzamelde pers.

"Dino (Hotic) trapt, opnieuw, een lekkere bal en Denkey zet het goede block. Als de bal zo goed komt, moest het wel goed zijn. Bijna onmogelijk om niet te scoren dan", klinkt het.

Miangué moest vroegtijdig naar de kant nadat hij een tik kreeg maar kan meteen verzekeren dat er niets ernstig aan de hand is. "Ik voelde het wel even en had wat last. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik er geen blessure aan zal overhouden;"

De top 8 en een daarbijhorend play off-ticket lijkt wel zeer ver weg voor Cercle Brugge, maar Miangué wil toch nog alles op alles zetten. "We zullen er sowieso elke wedstrijd voor blijvvan gaan. Ook na vandaag moeten we hard blijven werken. Dit punt voelt aan als een verlies, ook al is het tegen een ploeg met veel kwaliteiten zoals Genk.