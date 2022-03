Bernd Storck ziet dat spelers van Genk nog werk voor de boeg hebben: "Daar mogen we nooit vanuit gaan"

Het had niet veel gescheeld of Cercle Brugge zat weer helemaal in de strijd voor de play offs. Maar na een 2-0 stand kwam Racing Genk weer helemaal terug in de partij en werd het nog 2-2.

"We zagen een interessante wedstrijd", opent Racing Genk-trainer Bernd Storck de persconferentie. "We wisten dat Cercle een goed team heeft en altijd met de juiste mindset aan de wedstrijd begint. In de eerste helft kwam een beetje uit wat we vreesden en was het langs onze kant te weinig."

Wat liep er dan mis bij de bezoekers? Niet het voetbal volgens Storck. "Er was te weinig grinta in ons spel, te weinig emotie. Tijdens de rust heb ik dan aanpassingen gedaan maar dan werd het snel 2-0. Gelukkig zijn de jongens blijven vechten en kwamen we nog terug. Vanaf dan konden beide ploegen winnen en vielen er ook nog goede kansen langs beide kanten. Maar uiteindelijk is de 2-2 een terechte uitslag", oordeelt Storck.

Mentaliteit boven kwaliteit

Het gebeurt wel vaker, en dan vooral op verplaatsing, dat Racing Genk heel wat minder speelt. "Met kwaliteit alleen kom je er niet. We mogen er nooit vanuit gaan dat we een wedstrijd zullen winnen, dat lukt gewoon niet. Je moet je smijten, klaar zijn om te vechten."

"De mindset en mentaliteit van de spelers moet daar nog in veranderen. Want nu begonnen we met een foute mindset maar mogen we uiteindelijk nog blij zijn met een punt op Cercle, we hebben ervoor gevochten. Bovendien komt Cercle niet dichter in de stand, dat is ook weer belangrijk", besluit Storck.

