Wereldgoal Undav beslist spectaculaire Kortrijk - Union, Brusselaars zetten nieuw stapje richting titel

Union wilde op bezoek bij KV Kortrijk de druk op Club Brugge en de andere achtervolgers opnieuw wat groter maken. Dan moest het wel de volle buit pakken tegen een team dat na een 6 op 27 graag nog eens wilde punten pakken.

Kortrijk moet het de rest van het seizoen stellen zonder de geblesseerde D'Haene, waardoor Mehssatou zijn debuut mocht maken voor De Kerels. Palaversa en Mbayo werden naar de bank verwezen ten gunste van Moreno en Kadri.

Snel achtervolgen

Leider Union van zijn kant kon opnieuw rekenen op Undav, terwijl Puertas zijn debuut in de basis kreeg bij de Brusselaars. Mitoma zat op de bank, Millan bleef ziek thuis. Met de match van Club Brugge op Seraing in het achterhoofd wilde Union graag de volle buit pakken in het Guldensporenstadion.

© photonews

© photonews

Het moest wel meteen achtervolgen. Bij een eerste verwittiging kon Moris nog redden op een inzet van Selemani, enkele minuten later ging Kandouss aan het klungelen en kon Selemani wél afwerken: 1-0, droomstart voor Kortrijk.

Union moest vervolgens aan de arbeid en deed dat met onder meer enkele interessante vrije trappen en corners, die uiteindelijk ook zouden opleveren. De gelijkmaker kwam er snel na een ingestudeerde corner, door Nielsen uiteindelijk knap afgewerkt.

Veel spektakel

En na de koffie kon Nielsen met een vrije trap de 1-2 aanbieden aan Kandouss. Tussendoor had Union de match gaandeweg in handen genomen, onder meer Nieuwkoop miste een absolute topkans van heel dichtbij.

© photonews

Maar: ook KV Kortrijk was niet onder de indruk na de achterstand en ging op zijn beurt opnieuw volop aanvallen. Selemani maakte er na een leuk een-tweetje snel 2-2 van, waardoor we vol spanning het slotkwartier ingingen.

Vlak voor het einde was het Deniz Undav die zijn terugkeer vierde met een absolute wereldgoal, los in de winkelhaak. Union zo zeker van de play-offs, maar voor minstens enkele uren opnieuw tien punten los in de stand.