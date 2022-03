Fans Kortrijk zingen Union al naar de titel, Deniz Undav met kwinkslag: "Was al blij dat ze niets gooiden"

De fans van KV Kortrijk zagen hun team tegen Union een goede match spelen, maar in allerijl toch nog verliezen.

Na de match hadden de thuisfans zelfs nog lof voor Union en zijn spelers. "Union kampioen", klonk het van de tribunes.

Niets gegooid

"Ik dacht dat ze me uitjouwden", was Deniz Undav opnieuw zijn meest epische zelf in zijn eerste reactie na de wedstrijd.

"Ik was al blij dat ze niets naar ons gooiden", verwees hij ook naar de wedstrijd op Antwerp van een aantal weken geleden toen hij onder meer een aansteker naar het hoofd geslingerd kreeg.