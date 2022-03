Antwerp ploeg van 't stad! Frey en VAR redden Great Old, baalmiddag voor Beerschot

In een weinig hoogstaande maar razend spannende topper trok Antwerp aan het langste eind. Joren Dom bracht Beerschot voor de koffie verdiend op voorsprong, bij de Great Old was het eens te meer Frey die het verschil maakte. Tussendoor werd de 1-2 van Shankland op aangeven van de VAR afgekeurd.

De harde kern van Antwerp verwelkomde de spelers met Bengaals vuurwerk en rookbommen. De openingsfase van Antwerp was ook veelbelovend. Biebauw moest meteen goed plat op een poging van Miyoshi, ook Nainggolan testte de West-Vlaming van Beerschot. De Ratten kreunden een kwartier lang onder de rood-witte druk, maar herstelde gaandeweg het evenwicht.

Strafschop?

Bij de eerste tegenaanval zorgde Beerschot meteen voor gevaar. Avenatti vond Sebaoui, die Butez omspeelde en neerging in de zestien. Verboomen liet betijen, Beerschot voelde zich onrecht aangedaan. Met de rust in zicht miste Shankland een torenhoge kans. Met zijn mindere linkervoet knalde de Schot wild over. Toch ging Beerschot alsnog met een voorsprong de rust. Na een snelle combinatie tussen Shankland en Avenatti kon uitgerekend Joren Dom, ex-Antwerp, het leer fijntjes in de verre hoek leggen. Niet eens onverdiend! Antwerp met een achterstand de rust in, een striemend fluitconcert was het gevolg.

Enter Benson

Brian Priske moest ingrijpen en liet Benson na de pauze opdraven. Eerder moest De Laet, toch niet helemaal fit, tegen zijn zin naar de kant. Benson liet zich meteen opmerken met enkele strakke voorzetten, topschutter Frey was vooralsnog onbereikbaar. De kwieke aanvaller was niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar geeft Antwerp dat onvoorspelbare, iets waaraan het de Great Old de voorbije matchen aan ontbrak.

Frey, wie anders?

Antwerp kreeg het balbezit, maar kon de dubbele afweergordel van Beerschot niet in verlegenheid brengen. Nog voor het uur gooide Priske ook nog Samatta in de strijd. Iets meer dan een kwartier ver kwam Antwerp vanuit het niets langszij. Balikwisha, totaal niet in de match, omspeelde zijn bewaker en bracht de bal hard voor. Frey -wie anders- stond op de goede plek om het leer in doel te begeleiden. Wat een ontlading op de Bosuil. Twintig minuten voor affluiten moest Beerschot met een mannetje minder verder: De Smet ging te stevig in op Benson en werd door Verboomen getrakteerd op zijn tweede gele kaart.

Geen 1-2

Beerschot rijp voor de slachtbank? Toch niet. Na een misverstand tussen Seck en Nainggolan ging Sebaoui ervandoor. De youngster vond Shankland, die ijskoud afwerkte. Het Beerschot-feestje was van erg korte duur, want het doelpunt ging niet door. De VAR zag eerder in de aanval immers een overtreding op Benson. Antwerp en Priske door het oog van de naald.

Wél 2-1

Je voelde het aankomen en zeven minuut voor tijd was het zover. Nainggolan dropte de bal in de zestien. Frey haalde genadeloos de trekker over. Arm Beerschot, om medelijden mee te krijgen. De Beerschot-fans bekoelden hun woede op de hekken.

Een moedig Beerschot was niet meer bij machte een slotoffensief op gang te trekken. Zo kroop Antwerp én Brian Priske door het oog van de naald.