Harde woorden tussen Brian Priske en voorzitter Paul Gheysens: ontslag in de maak ondanks zege?

Tijdens de rust van de derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot kwam het tot een woordenwisseling tussen Priske en voorzitter Gheysens.

Volgens Het Nieuwsblad kwam het tijdens de rust tot een stevige confrontatie tussen de voorzitter en de trainer van Royal Antwerp FC. The Great Old stond toen 0-1 in het krijt.

Paul Gheysens en zijn zoon Michael trokken tijdens de rust naar de kleedkamer en gingen ze in confrontatie met Priske. ““Hij gaat buiten. Ik zeg het u. Hij gaat buiten”, zou de voorzitter gezegd hebben bij het verlaten van de kleedkamer.

“It’s a fucking disgrace!”, liet Priske weten, die meer respect voor zichzelf en de spelers eiste van de voorzitter. Of zijn vel gered is door de uiteindelijke 2-1-overwinning is maar zeer de vraag.