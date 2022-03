Eric Van Meir na incident tussen Gheysens en Priske: "Eigenlijk zou je dan als coach zelf moeten opstappen"

Volgens Eric Van Meir is Paul Gheysens dit weekend een stap te ver gegaan door trainer Brian Priske van Royal Antwerp FC openlijk aan te vallen.

Voor analist Eric Van Meir gaat dit voorval ingrijpende gevolgen hebben. “Tijdens een match behoort de kleedkamer aan spelers en technische staf toe. De trainer zou er de baas moeten zijn”, zegt Eric Van Meir aan Het Nieuwsblad. “Zo verliest Priske de impact die hij op zijn groep heeft compleet.”

Een trainer voor de groep in vraag stellen kan niet volgens Van Meir. “Maar doordat Antwerp nu alsnog wint, gaat Gheysens waarschijnlijk denken dat het geloond heeft.”

Volgens Van Meir moet Priske dan ook zijn conclusies trekken. “Iedereen heeft het de voorzitter blijkbaar horen zeggen: hij gaat eruit. Dat is iets wat je nooit vergeet. Eigenlijk zou je dan als coach zelf moeten opstappen: dit laat ik niet gebeuren.”

“Priske zal ook wel weten dat de kans groot is dat hij nu ontslagen wordt. Langs de andere kant zal hij zijn groep ook niet in de steek willen laten in een cruciale fase van het seizoen. In deze situatie kan er geen winnaar zijn, want wie wil zo laat in het seizoen nog zijn trainer vervangen?”

Al is er nog een andere oplossing… “De enige manier waarop het misschien nog uitgeklaard zou kunnen worden is als Gheysens zijn excuses aanbiedt en zegt dat hij beseft dat zijn uitbarsting ongepast was. Maar dat zie ik niet gebeuren. Misschien dat routiniers als Haroun en Nainggolan eens met de voorzitter kunnen gaan praten. Maar dan moeten ze wel hun nek willen uitsteken.”