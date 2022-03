Wesley Sonck stelt zich duidelijk vragen over arbitrage in Antwerp-Beerschot

Een hoogvlieger op voetballend vlak was de Antwerpse derby niet, maar de spanning en sensatie maakte heel veel goed.

Dom zette de bezoekers verdiend op voorsprong, maar uiteindelijk won The Great Old nog dankzij opnieuw twee goals van Michael Frey.

Beerschot leek met de drie punten huiswaarts te keren toen het voor 1-2 zorgde, maar de VAR en scheidsrechter Verboomen beslisten daar anders over. Co-commentator Wesley Sonck was bij Eleven Sports verbaasd over de beslissingen.

“Ik vind dit toch een vreemde beslissing”, zei Sonck over de afgekeurde goal van Beerschot. “Het is ook geen zwart-witte overtreding. Benson wordt zeker geraakt, maar in vertraging ziet het er erger uit. Op den duur stel je je toch vragen bij de VAR. Want die penalty kon je dan ook geven.”