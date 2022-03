Woedende Vanderidt hekelt arbitrage na bewogen derby: "Gevoel dat we geflikt zijn"

Hoogstaand was deze Antwerpse derby niet, bewogen was hij des te meer. Bij Beerschot voelde men zich na afloop bestolen door enkele op zijn zachtst gezegd discutabele beslissingen.

"Dit was een derby zoals een derby moet zijn: intens, met veel passie en strijd. Ik wil benadrukken dat ik heel fier ben op mijn jongens. Verder ben ik zeker geen calimero, maar ik zou toch van iemand eens een deftige uitleg krijgen over al dan niet clear errors. Licht of niet licht, na een overtreding volgt een penalty. En dan heb ik het nog niet over een heel aantal andere bizarre situaties. Feiten zijn feiten, en ik kan zo een heleboel voorbeelden opsommen van de voorbije maanden", vertelde een zichtbaar gefrustreerde Vanderidt na afloop.

"Dat de bal niet rolt, is één ding. Maar dat we ook nog zo'n beslissingen tegenkrijgen, is erg ontgoochelend. We mogen fier zijn op onze collectieve prestatie. We hadden een duidelijk plan en hebben hen pijn kunnen doen. Het was bijna gelukt, maar de voetbalgoden en enkele beslissingen hebben daar anders over beslist."

"Welk gevoel in de kleedkamer overheerste? Dat we geflikt zijn. En dat begrijp ik, want dat gevoel heb ik ook. Dit is zo'n beetje de paars draad van het seizoen: op het einde van de wedstrijd blijf je opnieuw achter zonder punten."