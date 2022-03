Ging Paul Gheysens over de schreef tijdens de rust? "Ondermijnt gezag van de trainer" & "In voetbal bepaal je niet alles met geld"

Zelden zagen we een trainer die zo aangeslagen was na een zege als Brian Priske zondag. De anders zo minzame Deen kookte anderhalf uur na de wedstrijd nog steeds van woede. If eyes could kill...

Aanleiding was de inval van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens en zijn zoon, die de spelers én coach Priske de levieten kwamen lezen aan de rust. Iets wat bij de Deen in het verkeerde keelgat schoot. Nog niet eens zo lang geleden betrad Gheysens ook al de kleedkamers tijdens de teleurstellende wedstrijd tegen STVV (1-1).

Maar heeft een voorzitter iets te zoeken in de kleedkamers? "Dat kan al wel eens gebeuren", geeft voormalig Rode Duivel Patrick Vervoort aan. Je mag niet onderschatten hoeveel centen hij al in Antwerp gepompt heeft. De verwachtingen zijn er torenhoog en vooralsnog draait het niet zoals iedereen bij de Great Old gehoopt had. Al begrijp ik ook dat het tot een stevige discussie is gekomen met Brian Priske. Door in de kleedkamer te komen, ondermijn je toch ergens het gezag van de trainer."

Voor Eric Van Meir is het dan weer duidelijk: een voorzitter heeft tijdens een match niets te zoeken in de kleedkamers. "Misschien nog het ergste: nu zal Gheysens nog gaan denken dat het resultaat heeft gehad, want Antwerp heeft de scheve situatie nog rechtgezet. Ik hou er helemaal niet van. Wijs voor een wedstrijd op het belang, maar tijdens de wedstrijd zitten spelers en staf in een soort cocon. Bovendien is er tijdens de rust niet veel tijd om bij te sturen voor een trainer. Ik begrijp dan ook volledig dat Brian Priske helemaal van de kaart was, want hij lijkt me iemand die heel integer is. Als dan tijdens de rust iemand die geen verstand heeft van voetbal komt brullen... Heel triestig. In het bedrijfsleven kan je met geld alles bepalen, maar zo werkt het niet in het voetbal. De trainer is de specialist: geef hem tijd en heb geduld. Zomaar een ploeg bij elkaar kopen en kampioen spelen, dat is een utopie."

Al gebeurt het al jaar en dag dat een voorzitter verhaal komt halen bij zijn spelers. Zo vertelt Van Meir hoe hij in zijn Lierse-periode bezoek kreeg van zijn voorzitter. "We verloren onder Eric Gerets in eigen huis met 2-8 van Anderlecht. Net op die dag kwam de sterke man van Daewoo om een sponsorcontract te onderhandelen. Net na de wedstrijd kwam voorzitter Freddy Van Laer de kleedkamers ingestormd. "Ik kom u zo dadelijk uitleg geven voorzitter, maar daar is de deur", zei Gerets vriendelijk maar kordaat.