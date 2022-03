Gheysens was woedend en riep al dat hij Priske ging ontslaan, spelers proberen te sussen

De spelers hebben weinig te zeggen over het lot van Brian Priske. Paul Gheysens des te meer... Al probeerde Radja Nainggolan zijn bestuur wel te kalmeren.

De spelers beseffen ook wel dat zij niet hun beste niveau halen en willen dat de trainer niet verwijten. Veel jongens in de kleedkamer staan nog achter Brian Priske, vooral enkele routiniers. Al zal Ritchie De Laet daar waarschijnlijk niet meer bijhoren. Radja Nainggolan, de duurste speler in de groep, nam wel de Deen in bescherming. Gheysens riep na de confrontatie met Priske: "Hij gaat eruit!"

"Jullie gaan hem nu toch niet ontslaan na zo'n zege?", vroegen jongens als Frey en Nainggolan aan hun directie, weet Het Nieuwsblad. We vermoeden wel dat er vandaag duchtig over gesproken zal worden tussen Gheysens en Sven Jaecques. Maar uiteindelijk is Gheysens de man die beslist en zijn standpunt was gisteren heel duidelijk. Al speelden zijn emoties toen ook op.