Joren Dom na stadsderby: "De scheidsrechter mag nooit zoveel invloed hebben op zo'n belangrijke wedstrijd" 

Beerschot verloor in de slotfase de derby tegen stadsrivaal Royal Antwerp. Joren Dom is ervan overtuigd dat ze hadden kunnen winnen in het Bosuilstadion. Enkele discutabele beslissingen van scheidsrechter Nathan Verboomen nekten de Ratten vandaag.

"Als je de wedstrijd bekijkt zat er voor ons veel meer in, er waren enkele dubieuze fases die wedstrijdpebalend waren. Ik heb de beelden net kort bekeken en krijg veel berichten binnen. De penaltyfase, de rode kaart en het afgekeurde doelpunt zijn drie cruciale fases die de arbitrage anders had kunnen interpreteren. De scheidsrechter zou nooit zoveel invloed mogen hebben op zo'n belangrijke wedstrijd."

Dom was wel tevreden met de manier waarop Beerschot vandaag voetbalde. "De moed zakt me helemaal niet in de schoenen. We hebben vandaag goed voetbal geleverd maar door beslissingen die wij niet kunnen maken verliezen we hier drie belangrijke punten. Qua niveau stonden we vandaag naast Antwerp. Tot aan de rode kaart hadden we de wedstrijd quasi onder controle. Met de rust stonden we dan ook verdiend voor. Vandaag was het ideale moment om een derby te winnen."